Nach der Ermordung von Seyyed Hassan Nasrallah forderte Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Präsidenten des Sicherheitsrats forderte die Islamische Republik Iran den Rat auf, eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten, um sich mit der Aggression und den Verbrechen des israelischen Regimes im Libanon und in der gesamten Region zu befassen.

„Die Islamische Republik Iran verurteilt diese feigen Aggressionen auf das Schärfste. Angesichts der verheerenden Folgen dieser Maßnahmen für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit fordert die Islamische Republik Iran den Sicherheitsrat auf, die Maßnahmen des israelischen Regimes zu verurteilen“, sagte Amir Saeid Irvani. „Die Islamische Republik Iran fordert den Sicherheitsrat auf, eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten, um sich mit der terroristischen Aggression des israelischen Regimes und den anhaltenden Verbrechen dieses kriegstreibenden Regimes im Libanon und in der gesamten Region zu befassen“, fügte er hinzu.