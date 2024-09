Kanaani: Der stolze Weg von „Seyyed Hassan Nasrallah“ wird weitergehen

„Der glorreiche Weg des Widerstands von Seyyed Hassan Nasrallah wird fortgesetzt und sein heiliges Ziel, Quds Sharif zu befreien, wird verwirklicht, so Gott will“, fügte er hinzu.

n einer Erklärung bestätigte der libanesische Islamische Widerstand das Märtyrertod von Sayyed Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah.

Die libanesische Hisbollah gab in ihrer Erklärung bekannt, dass Seyyed Hassan Nasrallah am Freitagabend bei einem kriminellen Angriff in den südlichen Vororten von Beirut den Märtyrertod erlitten habe.