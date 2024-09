Die Hisbollah bestätigt das Märtyrertod von „Seyyed Hassan Nasrallah“

Die libanesische Hisbollah gab in ihrer Erklärung bekannt, dass Seyyed Hassan Nasrallah am Freitagabend bei einem kriminellen Angriff in den südlichen Vororten von Beirut den Märtyrertod erlitten habe.

In der Erklärung der libanesischen Hisbollah heißt es: „Seyyed Hassan Nasrallah schloss sich den großen Märtyrern an, die sie etwa 30 Jahre lang zum Sieg führten.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Seyyed führte den Widerstand bei der Befreiung im Jahr 2000 und dann im Jahr 2006 und bei anderen Kämpfen an, bis hin zum Kampf um die Unterstützung Palästinas, Gazas und der unterdrückten palästinensischen Nation.“

In der Fortsetzung ihrer Erklärung versprach die Hisbollah dem Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah, ihren Dschihad gegen den Feind fortzusetzen, Gaza und Palästina zu unterstützen und ihren stabilen und ehrenwerten Libanon zu verteidigen.

Am Freitagabend bombardierten die zionistischen Flugzeuge die Wohngebiete von Haret ​​Hreik in einem Vorort von Beirut.

Nach diesem Terroranschlag gab das libanesische Gesundheitsministerium auf der Grundlage seiner vorläufigen Statistiken bekannt, dass die Leichen von sechs Märtyrern und 91 Verwundeten aus den Trümmern des Gebäudes entfernt wurden.