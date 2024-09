Araghchi: Netanyahu und seine kriminelle Bande müssen strafrechtlich verfolgt werden

Diese Aussagen machte Seyyed Abbas Araghchi auf einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (UNSC) zur Lage in Westasien, die am Samstag in New York stattfand.

Er sagte, dass Israels Kriegskampagne auf die militärische und politische Unterstützung der Vereinigten Staaten angewiesen sei.

„Amerikanische Waffen machen den Großteil der in Gaza eingesetzten israelischen Waffen und Munition aus, und daher sind die Vereinigten Staaten in alle Aspekte der Gräueltaten Israels verwickelt“, fügte er hinzu.

„Die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats nimmt von Minute zu Minute ab, da er von den wichtigsten Unterstützern des israelischen Regimes daran gehindert wird, sein Mandat gemäß der Charta zu erfüllen“, bemerkte er.

„Der Sicherheitsrat muss jetzt handeln und den brutalen Plan des israelischen Regimes stoppen, eine ganze Nation zu zerstören, die seit acht Jahrzehnten unter Besatzung und Unterdrückung steht“, schloss er.