Kanaanis Antwort auf die falsche Behauptung des amerikanischen Außenministers

Naser Kanaani bezeichnete die Äußerungen des US-Außenministers zu den Drohungen Irans gegen ehemalige Beamte dieses Landes als lächerliche und völlig unbegründete Anschuldigungen.

„Solche politischen Anschuldigungen in der gegenwärtigen heiklen Situation in der Region können die internationale Verantwortung der amerikanischen Regierung für ihre Beteiligung an der Begehung verschiedener internationaler Verbrechen des zionistischen Regimes in Palästina und im Libanon nicht mindern“, fügte er hinzu.

„Die öffentliche Meinung der Welt hält das amerikanische Regime und seine Beamten für das Auftreten solcher menschlichen Katastrophen verantwortlich“, bemerkte er.