Die Europäische Union sollte die Unterstützung einiger ihrer Mitglieder für Israel einstellen

Teheran (IRNA) – Irans Außenminister Seyyed Abbas Araghchi schrieb in einer Botschaft nach dem Treffen mit dem Hohen Vertreter der Europäischen Union in New York: „Bei diesem Treffen habe ich betont, dass die Europäische Union die Unterstützung einiger ihrer Mitglieder für Israel einstellen sollte.“

„Ich hatte ein fruchtbares Gespräch mit Josep Borrell in der Abteilung Außenpolitik über eine Reihe von Themen von beiderseitigem Interesse oder Anliegen, darunter die Atomverhandlungen, die gefährliche Situation im Nahen Osten, die durch Israels Aggression gegen den Libanon verursacht wurde, und den Ukraine-Konflikt“, fuhr er fort. „Bei diesem Treffen habe ich betont, dass die Europäische Union aufhören sollte, Israel durch einige ihrer Mitglieder zu unterstützen, und stattdessen eine einheitliche Position einnehmen sollte, um die Eskalation der Krise durch Israel in der Region zu stoppen“, bemerkte er. Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Sicherheitsfragen und Außenpolitik traf sich am Dienstagabend in New York mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran.