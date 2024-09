Die Brutalität des zionistischen Regimes muss so schnell wie möglich gestoppt werden

Teheran (IRNA) - In seiner Rede vor den Vereinten Nationen betonte der iranische Präsident, dass die internationale Gemeinschaft die Gewalt in Gaza unverzüglich stoppen und einen dauerhaften Waffenstillstand in dieser Region etablieren sollte.

Zu Beginn seiner Rede vor der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen würdigte Dr. Masoud Pezeshkian das Andenken des Märtyrers Ebrahim Raisi, des ehemaligen iranischen Präsidenten. Die wichtigsten Punkte seiner Rede sind folgende: - Ich beabsichtige, eine solide Grundlage für den Eintritt meines Landes in die neue Ära zu schaffen und eine konstruktive und wirksame Rolle im aufstrebenden Weltsystem zu spielen, Hindernisse und Herausforderungen zu beseitigen und die Beziehungen meines Landes auf der Grundlage der Anforderungen und Realitäten der heutigen Welt zu organisieren . - Im vergangenen Jahr haben die Menschen auf der Welt die Natur des israelischen Regimes erkannt; Sie haben gesehen, wie die Führer dieses Regimes Verbrechen begehen und in elf Monaten mehr als 41.000 unschuldige Menschen in Gaza getötet haben, die meisten davon waren unschuldige Frauen und Kinder. - Aber Völkermord, Kindsmord, Kriegsverbrechen und Staatsterrorismus werden als „legitime Verteidigung“ bezeichnet! Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen werden als „legitime militärische Ziele“ bezeichnet. - Den freiheitsliebenden und mutigen Menschen, die im Westen und Osten der Welt gegen ihren Völkermord protestieren, sagen sie „Antisemitismus!“ » - Es ist Israel, das unsere Wissenschaftler, Diplomaten und Gäste in unserem Land ermordet und ISIS und Terrorgruppen heimlich und offen unterstützt hat; Andererseits unterstützt der Iran die Befreiungs- und Volksbewegungen, die seit vier Generationen Opfer der Verbrechen und des Kolonialismus des israelischen Regimes sind. - Wir stehen an der Seite der Menschen in Ihren Ländern, die auf der Straße gegen das Vorgehen Israels demonstrieren, und wir verurteilen das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. - Die internationale Gemeinschaft muss die Gewalt sofort stoppen und so schnell wie möglich einen dauerhaften Waffenstillstand herbeiführen und Israels wahnsinnige Brutalität im Libanon stoppen, bevor sie die Region und die Welt in Brand setzt. - Das israelische Regime hat in Gaza versagt und kann seinen Mythos der Unbesiegbarkeit nicht wieder aufbauen, indem es Verbrechen und Brutalität begeht und versucht, den Krieg auszuweiten. - Die blinden und terroristischen Verbrechen der letzten Tage und die weit verbreitete Aggression gegen den Libanon, bei der Tausende unschuldiger Menschen getötet wurden, bleiben nicht unbeantwortet, und die Verantwortung für ihre Folgen liegt bei den Regierungen, die sich den internationalen Bemühungen zur Beendigung dieser schrecklichen Tragödie widersetzen . Sie bezeichnen sich immer noch als Verteidiger der Menschenrechte. - Der einzige Weg, den 70-jährigen Albtraum der Unsicherheit in Westasien und der Welt zu beenden, besteht darin, das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung wiederherzustellen. - Der Iran hat nie einen Krieg begonnen und sich nur heldenhaft gegen die Aggression anderer verteidigt und die Angreifer bereuen lassen! - Der Iran hat das Land keiner Nation besetzt; Er hat sich nicht mit den Ressourcen eines Landes befasst; Und viele Male hat er den Nachbarn und internationalen Foren verschiedene Pläne vorgeschlagen, um dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen. - Ich bin der Präsident eines Landes, das in seiner jüngeren Geschichte viele Male Bedrohungen, Krieg, Besatzung und Embargos ausgesetzt war. Andere kamen uns nie zu Hilfe, ignorierten unsere Neutralitätserklärung und kamen sogar dem Angreifer zu Hilfe. Aus Erfahrung haben wir gelernt, dass wir uns nur auf unsere Mitarbeiter und die Fähigkeiten vor Ort verlassen können. - Die Islamische Republik Iran ist entschlossen, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen und diese zu gewährleisten, und nicht, Unsicherheit für andere zu schaffen. - Wir wollen Frieden für alle und wir wollen mit niemandem streiten. - Wir wollen dauerhaften Frieden und Sicherheit für die Menschen in der Ukraine und in Russland. Die Islamische Republik Iran ist zwar gegen den Krieg und betont die Notwendigkeit, die militärischen Konflikte in der Ukraine schnell zu beenden, unterstützt jedoch jede friedliche Lösung und ist der Ansicht, dass diese Krise nur durch Dialog beendet werden kann. - Ich sage dem us-amerikanischen Volk: Es ist nicht der Iran, der neben Ihren Grenzen eine Militärbasis errichtet hat. Es ist nicht der Iran, der Ihr Land sanktioniert und Ihre Handelsbeziehungen mit der Welt verhindert hat. Es ist nicht der Iran, der Ihnen den Zugang zu Medikamenten verwehrt. Es ist nicht der Iran, der Ihren Zugang zum Banken- und Währungssystem der Welt blockiert hat. Wir sind nicht diejenigen, die Ihre Armeechefs ermordet haben, aber Amerika hat Irans liebsten Militärbefehlshaber auf dem Flughafen von Bagdad ermordet. – Meine Botschaft an alle Regierungen, die eine nicht konstruktive Strategie gegenüber dem Iran verfolgt haben, ist, aus der Geschichte zu lernen. Wir können diese Grenzen überwinden und eine neue Ära beginnen. Diese neue Ära beginnt mit der Anerkennung der Sicherheitsbedenken Irans und der gemeinsamen Arbeit an gemeinsamen Themen.