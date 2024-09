Pezeshkian: Tötung von Frauen und Kindern im Namen der Zivilisation ist beschämend

Bei einem Treffen mit Vertretern göttlicher Religionen in New York sagte Präsident Masoud Pezeshkian heute Abend Teheraner Zeit: Wir leben in einer Welt, in der wir belogen werden.

Er sagte: In dieser Welt reden manche über Freiheit, Menschlichkeit und Menschenrechte, aber sie bombardieren und zerstören Menschen. Wenn dann in einer Ecke etwas passiert, bringen sie die Erde und die Zeit durcheinander. In einem bestimmten Land wurden die Menschenrechte missachtet. Aber jetzt, wo Israel Frauen und Kinder, alte und junge, tötet; sie verteidigen entschieden die faschistischsten, völkermörderischsten und tödlichsten Menschen und schämen sich dafür nicht.

Pezeshkian stellt die Frage: Haben sie das Recht dazu? Suchen sie nach Gerechtigkeit?, stellte er klar: Wenn Mensch und Menschheit nach Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, muss es Wahrheit und Gerechtigkeit für alle Menschen geben.

' In allen himmlischen Büchern wird die Gerechtigkeit betont und es heißt, dass die Wahrheit herrschen und die Unterdrückung beseitigt werden wird, und jeder Glaube wartet auf einen Retter, der die Gerechtigkeit auf Erden durchsetzen wird.', fuhr er fort.

Er sagte: Das Motto der Vereinten Nationen lautet Frieden, Gerechtigkeit und Entwicklung. Aber heutzutage werden im Libanon Frauen und Kinder, Männer und alte Männer bombardiert und die Täter dieses Verbrechens haben sich selbst den Namen der Zivilisation gegeben, das ist beschämend.