Pezeshkian: Das Schweigen der Welt zu den Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza ist unverständlich

Der iranische Präsident hielt das Schweigen der Welt angesichts des Todes von 41.000 unschuldigen Menschen in Gaza für unverständlich und sagte: Die islamische Welt wird es nicht zulassen, dass sie den Libanon in einen anderen Gazastreifen verwandelt.

In Bezug auf sein Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen in New York schrieb Präsident Masoud Pezeshkian auf Kanal X:

'Bei dem Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen habe ich gesagt, dass die Untätigkeit der Vereinten Nationen gegenüber den Verbrechen des Besatzungsregimes sinnlos und unverständlich ist.'

Er betonte: Ich habe meine tiefe Besorgnis über die Ausbreitung des Konflikts im gesamten Nahen Osten zum Ausdruck gebracht und mir wurde mitgeteilt, dass 200 UN-Soldaten von den Zionisten in Gaza getötet wurden.

' Das Schweigen der Welt, insbesondere der westlichen Länder, angesichts des Todes von 41.000 unschuldigen Menschen in Gaza ist unverständlich. Die islamische Welt wird nicht zulassen, dass sie den Libanon in einen anderen Gazastreifen verwandeln.', so er.