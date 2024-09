Die Tötung von mehr als 40.000 unschuldigen Menschen in Gaza im Schatten des Schweigens der Weltversammlungen ist eine Tragödie

„Wir betonen die Notwendigkeit von Interaktion und Dialog anstelle von Krieg und Konflikt zwischen den Ländern der Welt, um eine gemeinsame Vision und auch Multilateralismus bei der Lösung von Problemen zu erreichen“, erklärte Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit dem Präsidenten Finnlands.

„Wir glauben, dass Weltfrieden und Sicherheit nicht erreicht werden können, wenn sich nicht alle Länder an internationale Abkommen halten. Die Tötung von mehr als 40.000 unschuldigen Menschen in Gaza und der Angriff auf den Libanon im Schatten des Schweigens der internationalen Gemeinschaft und der Unterstützung Amerikas und Europas für dieses Regime ist eine Tragödie, die so schnell wie möglich enden muss“, fügte er hinzu.

„Wir glauben, dass der Iran keine Rolle oder Schuld an den Ereignissen im Atomabkommen hatte, und wir hoffen, dass wir mit der Fortsetzung der Dialoge und Interaktionen Zeuge einer Lösung der Probleme und Differenzen zwischen Iran und Europa werden“, bemerkte Alexander Stubb.

„Wir halten Israels Finanz- und Waffenunterstützung für falsch und glauben, dass die Welt sich der Verbrechen Israels gegen die Menschen in Gaza bewusst wird“, schloss er.