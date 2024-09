Irans Präsident: „Wir sind besorgt über die Ausbreitung des Konflikts in der gesamten Region“

„Das zionistische Regime versuchte am Tag der offiziellen Amtseinführung des Präsidenten, Märtyrer Haniyeh als offiziellen Gast der Islamischen Republik Iran zu ermorden. Nachdem die Zionisten in Gaza mindestens 41.000 Menschen den Märtyrertod erlitten hatten, haben sie nun den Libanon angegriffen und eine große Anzahl von ihnen zum Märtyrer gemacht. Wir sind sehr besorgt über die Ausbreitung des Konflikts in der gesamten Region“, betonte Masoud Pezeshkian beim Treffen mit Herrn Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen.

„Iran versucht mit Hilfe benachbarter Regierungen, einschließlich der Golfstaaten, stabilen Frieden und Sicherheit in der Region zu schaffen. Der Iran strebt in keiner Weise nach Atomwaffen. Wir haben in den letzten 200 Jahren keine Kriege und Konflikte angezettelt und streben grundsätzlich nach einem Leben in Frieden, Sicherheit und Ruhe“, fuhr er fort.

Antonio Guterres brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Islamische Republik Iran während der Amtszeit der 14. Regierung auf dem Weg der Entwicklung sein wird und dass die Region des Nahen Ostens Frieden, Sicherheit und Ruhe erleben wird.