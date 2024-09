Pezeshkian: Das Ende der Besatzung im Gaza ist eine Voraussetzung für Entwicklung und Weltfrieden

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident betonte: In einer Welt, in der Zivilisten in Gaza brutal getötet werden, blinder Staatsterrorismus Kinder und Frauen tötet und Völkermord und Terror unterstützt, wird kein Dokument Frieden und Entwicklung garantieren.

Die wichtigsten Punkte der Rede des iranischen Präsidenten Masoud Pezeskkian beim Treffen „Stärkung der Ziele der Vereinten Nationen“ sind folgende: - Wir wollen eine Welt ohne Atomwaffen und eine Region ohne Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten. Es soll keine Vorbedingungen geben. - Als Opfer des Terrorismus waren wir immer Vorreiter im Kampf gegen dieses unheimliche Phänomen und sind bereit, mit Ländern zusammenzuarbeiten, die einen echten Kampf gegen den Terrorismus anstreben. - Iran möchte eine starke, geeinte, sichere und stabile Region, in der die Ressourcen der Länder der Region für Synergien in Richtung wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und zur Lösung gemeinsamer Probleme genutzt werden. - In einer Welt, in der Zivilisten in Gaza brutal getötet werden, blinder Staatsterrorismus Kinder und Frauen zerstört und Völkermord und Terror unterstützt werden, wird kein Dokument Frieden und Entwicklung garantieren. - Das Ende der Besatzung, das Ende der Apartheid in Palästina und der sofortige Waffenstillstand in Gaza sind Voraussetzungen für Entwicklung und Weltfrieden. - Um Frieden und Entwicklung zu erreichen, muss das Recht der Länder auf Entwicklung respektiert, Entwicklungsprioritäten und kulturellen Merkmalen Beachtung geschenkt, die Grundsätze der Gerechtigkeit beachtet und die Verpflichtungen der entwickelten Länder gegenüber den Entwicklungsländern umgesetzt werden. - Einseitige Sanktionen haben die Verwirklichung nachhaltiger Entwicklungsziele verhindert und diese Tatsache sollte in jedes Dokument aufgenommen werden, das für die Zukunft vorbereitet wird. - Ich schlage vor, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen der Generalversammlung unter Beteiligung der Länder, die Opfer von Sanktionen sind, einen umfassenden Bericht vorlegt. - Wir fordern sofortige Reformen der Regierungsstruktur und der internationalen Finanzinstitutionen, um die Präsenz der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung und die Bildung einer fairen und rechenschaftspflichtigen Struktur zur Lösung der Finanzprobleme dieser Länder zu gewährleisten. - Die wirksame Beteiligung der südlichen Länder an der Verwaltung des Internets und der künstlichen Intelligenz, die Einhaltung der nationalen Gesetze der Länder und die Bekämpfung der Monopolisierung ist eine unbestreitbare Notwendigkeit.