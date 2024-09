Pezeshkian: Wir unterstützen jede Maßnahme, die Frieden und Sicherheit in der Region und der Welt stärkt

Am Montagmorgen Ortszeit traf sich Masoud Pezeskian im Anschluss an seine Reisepläne nach New York mit Mitgliedern der Elders-Gruppe, die laut ihren Parolen aus ehemaligen Staats- und Regierungschefs internationaler Organisationen besteht.

Er stellte klar: Wir glauben, dass Zusammenarbeit der einzige Weg ist, für alle zu wachsen und voranzukommen, sowohl innerhalb des Landes als auch im internationalen Umfeld.

'Leider ermordete das zionistische Regime am selben Tag, an dem ich als Präsident zu arbeiten begann, unseren lieben Gast, Herrn Haniyeh, mit dem Ziel, Spannungen und Konflikte in der Region zu schüren, und heute, nach etwa einem Jahr, setzt es seine Verbrechen gegen das unterdrückte Volk von Gaza fort, im Schweigen derjenigen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen.', fügte der Präsident hinzu.

Er sagte: Wir befinden uns mit keinem Land im Krieg und haben nie nach Atomwaffen gesucht. In den letzten 200 Jahren war der Iran kein Auslöser eines Krieges, wurde aber gleichzeitig Opfer von Aggressionen einiger anderer Länder, weshalb wir versuchen, unsere Verteidigungs- und Abschreckungskraft mit konventionellen Mitteln zu stärken.

Der Präsident erklärte, dass Iran jede Maßnahme unterstützen werde, die Frieden und Sicherheit in unserer Region und der Welt stärke.

Laut Pezeshkian besteht das ernste Problem in der heutigen Welt darin, dass eine Reihe mächtiger Länder im Namen der Demokratie und Freiheit alle Entwicklungspfade anderer Länder verschließen und unabhängige und freiheitsliebende Länder auf den Weg der Konfrontation führen.