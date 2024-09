Araghchi bestritt die dem Präsidenten zugeschriebenen Zitate

Seyyed Abbas Araghchi bestritt entschieden das Zitat des Präsidenten in einigen Medien, dass der Iran bereit sei, die Spannungen mit dem israelischen Regime abzubauen, und sagte, dass Herr Pezeshkian nie solche Aussagen gemacht habe.

Er betonte: Im Gegensatz zu dem, was heute Morgen in New Yorker Zeit berichtet wurde, verurteilte Dr. Pezeshkian bei einem Treffen mit einigen amerikanischen Medienvertretern die vom zionistischen Regime in Gaza begangenen Verbrechen und die Invasion des Libanon durch dieses Regime aufs Schärfste.

'Er betonte, dass diese Verbrechen nichts mit menschlichen und internationalen Standards zu tun haben und dass sie gestoppt werden müssen und erklärte auch klar, dass diese Verbrechen, einschließlich der Ermordung des Märtyrers Haniyeh in Teheran, nicht unbeantwortet bleiben werden und dass diese Antwort zu gegebener Zeit umgesetzt wird.', fuhr Araghchi fort.

Araghchi fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran wird der jüngsten Aggression des zionistischen Regimes gegen den Libanon sicherlich nicht gleichgültig gegenüberstehen und den Libanon umfassend verteidigen und unterstützen.