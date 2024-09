Pezeshkian: Der Iran ist nicht das, was die Medien zeigen

Um 8:30 Uhr New Yorker Zeit erklärte Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit amerikanischen Medienmanagern: Unser Standpunkt zum Land, zur Region und zur Welt ist klar. Wir müssen klären, was im Land ist.

Er betonte, dass der Iran für alle Iraner sei, und sagte: Ich gehöre keiner Gruppe oder Fraktion an, deshalb hat das Volk mich begrüßt und für mich gestimmt, und obwohl ich keiner Fraktion angehörte, hat mich die Volksabstimmung zu dieser Position gebracht.

'Unsere Priorität in den internationalen Beziehungen besteht darin, dass die Nachbarn einander verstehen, indem sie Grenzen, Privatsphäre und Sicherheit wahren und alle Handlungen verhindern, die die innere Sicherheit eines jeden von uns beeinträchtigen.', fügte Pezeshkian hinzu.

Er stellte fest: Wir werden die gleiche Beziehung zur Welt haben, wir haben eine gesunde und gleichberechtigte Beziehung zur Welt, und wir glauben, dass Frieden und Sicherheit in der Welt Krieg und Blutvergießen ersetzen sollten und dass Menschen sich nicht gegenseitig töten sollten.

Pezeshkian erklärte, wir streben nach Einheit und Zusammenhalt in unserem Land und sagte: Weit entfernt von Fraktions-, Geschlechter- und ethnischen Zugehörigkeiten werden wir dieses Thema im Management berücksichtigen.

Der iranische Präsident erklärte: Wir glauben, dass wir dem Land Wohlstand bringen, wenn wir in unserem Land mit Gerechtigkeit handeln, und wir werden den gleichen Plan mit der Welt verfolgen, insbesondere mit den Ländern, die ein unangemessenes Bild von uns gezeichnet haben.

' Wir sind nicht das, was die Medien der Welt über den Iran zeigen, deshalb sind wir bereit, mit der ganzen Welt in Frieden und Sicherheit zu leben, und wir erwarten keine Unruhe.', so er.