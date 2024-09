Araghchi Berichtet vom zweiten Tag seiner Tätigkeit in New York

Seyyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, legte am Rande der Generalversammlung in New York einen Bericht über den zweiten Tag seiner Tätigkeit vor.

Er schrieb auf seiner persönlichen Seite im Cyberspace: Gestern haben wir den ehrenwerten Präsidenten und seinen Beirat in New York begrüßt. Zuvor gab es bilaterale diplomatische Treffen.

Araghchi fuhr fort: Bei dem Treffen mit Herrn Abdollah Bouhabib, dem Außenminister des Libanon, haben wir die aktuelle Situation im Südlibanon und das Ausmaß der Terroranschläge des zionistischen Regimes gegen dieses Land besprochen.

' Während des Treffens mit Herrn Faisal bin Farhan, dem Außenminister Saudi-Arabiens, gratulierte ich dem Land zu seinem Nationalfeiertag und betonte die Vertiefung der regionalen und internationalen bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit; Bei der Untersuchung der Entwicklungen in Gaza und im Libanon wurde außerdem die Notwendigkeit einer Koordinierung zwischen islamischen Ländern hervorgehoben, um der Aggression des zionistischen Regimes entgegenzuwirken.', so er.

Laut Araghchi wurden bei siemem Treffen mit den Außenministern Usbekistans und Bulgariens Möglichkeiten zur Entwicklung bilateraler Beziehungen in verschiedenen Dimensionen sowie zur Ausweitung der Zusammenarbeit in internationalen und regionalen Organisationen bewertet.