Pezeshkian: Die Teilnahme am UN-Gipfel ist eine Gelegenheit, die Positionen Irans zu verteidigen

Dr. Masoud Pezeshkian, der in New York ist, um an der UN-Generalversammlung teilzunehmen, erklärte: „Auch Lebewesen auf dem Planeten haben das Recht auf Leben. Die Länder, die Menschenrechte beanspruchen, ungeachtet des Wertes der Menschheit, des Menschenlebens und der Menschenrechte, sehen die Verbrechen des zionistischen Regimes nicht.“

„Warum äußern sich diese Menschenrechtsaktivisten nicht gegen die Situation in Gaza? Auf dieser Reise suchen wir nach den Glaubenssätzen, Überzeugungen und Werten, für die die Vereinten Nationen angeblich etwas tun wollen“, fügte er hinzu.

„Die Teilnahme am UN-Gipfel ist eine Gelegenheit, die Ansichten und Positionen der Islamischen Republik Iran vorzustellen und zu verteidigen“, schloss er.