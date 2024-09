Irans Botschaft an die Welt ist Frieden und Sicherheit

Teheran (IRNA) - Irans Präsident Masoud Pezeshkian betonte bei seiner Ankunft in New York zur Teilnahme an der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass die Botschaft Irans an die Welt Frieden und Sicherheit sei.

„Klar ist die Botschaft unseres Landes für Frieden und Sicherheit in der Welt und die Verwirklichung des Slogans, den die Vereinten Nationen dieses Jahr über Frieden und eine Zukunft mit Entwicklung für alle Menschen verkündet haben“, fügte er hinzu. „Anstelle von Blutvergießen, Krieg und Töten sollten wir eine Welt schaffen, in der alle Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, Rasse, ethnischen Zugehörigkeit und Region bequem leben können“, sagte er. „Leider ist die Welt, in der wir leben, nicht so. Es gibt Doppelmoral, einige sind gut und andere genauso schlecht. Dadurch entstehen die Probleme, die wir sehen“, bemerkte er.