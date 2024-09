Der iranische Präsident traf in New York ein

Pezeshkian wurde am John-F.-Kennedy-Flughafen von den Außenministern Seyyed Abbas Araghchi, Majid Takht Ravanchi und Kazem Gharibabadi, den stellvertretenden Außenministern für politische, rechtliche und internationale Angelegenheiten und den iranischen Vertretern bei den Vereinten Nationen, empfangen.

Araghchi traf an der Spitze einer Delegation am Freitagabend Ortszeit vor dem Präsidenten in New York ein und hat bilaterale Treffen mit seinen Amtskollegen und Vertretern internationaler Organisationen und Institutionen zu bilateralen, regionalen und internationalen Fragen begonnen.

Während dieser Reise wird Pezeshkian neben seiner Teilnahme und Rede vor der UN-Generalversammlung am Dienstag (Ortszeit New York) auch eine Rede beim Treffen der 'Führer des künftigen Bundes' am Montag (Ortszeit) halten.

Er wird auch Treffen mit politischen, sozialen, religiösen und medialen Gruppen und Einzelpersonen in USA abhalten und deren Fragen beantworten, indem er die Positionen Irans erläutert.