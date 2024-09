Die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens trafen sich in New York

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Seyyed Abbas Araghchi, der nach New York gereist ist, um an der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, traf sich am zweiten Tag seines Besuchs mit dem Außenminister Saudi-Arabiens und diskutierte verschiedene Probleme.

Seyyed Abbas Araghchi traf sich am Sonntag Ortszeit mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan und die Parteien diskutierten bilaterale, regionale und internationale Fragen.

Dies teilte der Fernsehsender Al-Arabiya mit: Die Außenminister Saudi-Arabiens und Irans diskutierten bei einem Treffen am Rande der Jahrestagung der Vereinten Nationen in New York über die bilateralen Beziehungen und die Lage in Gaza.

Der iranische Außenminister traf am Freitagabend Ortszeit an der Spitze einer Delegation zur Teilnahme an der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York ein.