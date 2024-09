Araghchis Bericht an seinem ersten Tag in New York

Der iranische Außenminister Seyyed Abbas Araghchi, der sich in New York aufhält, um an der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, präsentierte auf seiner persönlichen Seite im Syberspace einen Bericht über den ersten Tag seines Besuchs:

Er schrieb: Am ersten Tag meines Aufenthalts in New York traf ich meine Kollegen aus Kuwait, Kuba und Bahrain und sprach mit ihnen; Neben der Betrachtung internationaler und regionaler Entwicklungen wurde der Ausbau der Zusammenarbeit und der bilateralen Beziehungen hervorgehoben.

'Auch bei dem Treffen des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für Syrien, des Generalsekretärs des Kooperationsrats am Persischen Golf, des Koordinators der Vereinten Nationen für Wiederaufbau und humanitäre Hilfe für Gaza und des Leiters des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz über die Notwendigkeit habe ich betont, dass dies eine ernsthafte und dringende Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellt, um der kriegerischen Politik des zionistischen Regimes in Westasien entgegenzutreten.', fuhr er fort.

Araghchi betonte: Der gemeinsame Punkt aller Treffen war die Anerkennung des Scheiterns der bösen Politik der Zionisten.

Ihm zufolge ist die humanitäre Lage in Gaza sehr miserabel, die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat müssen sich mit dieser Situation befassen. Leider haben wir angesichts der Doppelpolitik westlicher Länder gesehen, wie das zionistische Regime die Position des Völkerrechts und der gemeinsamen menschlichen Werte verspottet.