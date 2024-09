Die Zahl der Opfer des Bergbauunglücks in Tabas stieg auf 30 Menschen

Mohammad Ali Akhundi fügte am Sonntag in einem Interview hinzu: „Wir versuchen, die Situation schnell wieder in Sicherheit zu bringen und alle Opfer zu überführen. Doch in der aktuellen Situation besteht nach aktuellem Stand die Möglichkeit, dass die Zahl der Verletzten steigt.“

„Bisher ist die Zahl der Todesopfer beim Minenunglück in Tabas von 19 auf 30 gestiegen, 17 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht“, bekräftigte er.

„Die notwendigen Einrichtungen zur Nachsorge und zum Transport der Verletzten sind vorhanden und die Rettungsgeräte sind noch funktionsfähig. Dieser Unfall ereignete sich aufgrund der schnellen Freisetzung von Methangas und Kohlenmonoxid, wodurch die Bergleute erstickten“, sagte er.

„Diese Minen sind etwa 2 Kilometer voneinander entfernt, aber da die Werkstätten zur Energie- und Anlagenversorgung miteinander verbunden sind, wurde die Gasförderung auf beide Routen verteilt“, schloss er.