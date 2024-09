Araghchi: Die Länder der Region sollten zusammenarbeiten, um das Übel Israels zu verhindern

Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, traf sich am Rande der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York mit dem Außenminister Kuwaits, Abdullah Ali al-Yahya.

„Die Politik der guten Nachbarschaft gehört zu den Grundsätzen der 14. Regierung, und in der neuen Regierung werden die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Ländern der Region noch weiter vertieft“, erklärte Araghchi.

Er fügte hinzu: „Das zionistische Regime ist nach Gaza gegangen, um die Hamas-Bewegung vollständig zu zerstören, aber es ist gescheitert und jetzt befindet es sich in einem Zustand der Verzweiflung.“

Mit Blick auf das Märtyrertum von Ismail Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Hamas-Bewegung in Teheran, betonte Araghchi, dass dies nicht unbeantwortet bleiben könne.

„Die Islamische Republik Iran legt Wert auf maximalen Dialog und Interaktion mit den südlichen Ländern des Persischen Golfs“, bemerkte er.

Der Außenminister Kuwaits begrüßte den Ansatz der Nachbarschaftspolitik der Islamischen Republik Iran und äußerte die Hoffnung, dass die Beziehungen zwischen Iran und den Ländern der Region noch weiter ausgebaut werden.