Iranischer Außenminister: „Wir unterstützen Kuba gegen die US-Sanktionen“

Am Rande der 79. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York berieten sie sich über bilaterale, regionale und internationale Fragen.

„Wir sind bereit, mit Kuba zusammenzuarbeiten, um die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen auszubauen“, erklärte Araghchi.

Araghchi verwies auf die einseitige Aktion der Vereinigten Staaten, Kuba in die Liste der Länder aufzunehmen, die den Terrorismus unterstützen, und verurteilte dies und betrachtete es als eine Fortsetzung der feindseligen Politik der Vereinigten Staaten.

„Die Verbrechen der Netanyahu-Regierung in Gaza und im Libanon geschehen aus Verzweiflung und aufgrund ihres Versagens in Gaza“, bemerkte er.

Bei diesem Treffen begrüßte der kubanische Außenminister auch die Entwicklung der bilateralen Beziehungen im wirtschaftlichen, akademischen und wissenschaftlichen Bereich zwischen Teheran und Havanna und sagte: „Wir unterstützen die Islamische Republik Iran gegen die feindselige Politik der Vereinigten Staaten.“