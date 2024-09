Der Präsident Pezeshkian reist nach New York

Um an der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen und die Positionen der Islamischen Republik zu internationalen Fragen zu erläutern, reiste der iranische Präsident heute Morgen an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation nach New York.

Dr. Masoud Pezeshkian nimmt nicht nur an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teil und hält dort eine Rede, sondern wird sich während dieser Reise auch mit einer Reihe von Staats- und Regierungschefs der teilnehmenden Länder treffen.

Der Präsident wird auch Treffen mit politischen, sozialen, religiösen und medialen Gruppen und Einzelpersonen in Amerika abhalten und dabei die Positionen unseres Landes erläutern und deren Fragen beantworten.