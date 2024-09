Irans Präsident: „Kein Teufel wagt es, unseren Boden anzugreifen“

Am Samstag sagte Dr. Masoud Pezeshkian bei der Paradezeremonie der Streitkräfte: „Die heilige Verteidigungswoche ist eine Erinnerung an das Opfer der großen und unbekannten Märtyrer, die ihr reines Blut für das Überleben der islamischen Revolution überall in diesem Land und für die liebe Nation unseres lieben Landes geopfert haben.“

„Heute ist die Woche der Heiligen Verteidigung und der Einheit. Die Präsenz der Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie der mächtigen Armee und aller, die das Land verteidigen konnten, ließen nicht zu, dass auch nur ein Teil des Landes dieses Landes in die Hände des Feindes fiel, dies ist ein Symbol der Einheit“, fuhr er fort.

„Die ganze Welt versuchte, den Iran daran zu hindern, seine Revolution fortzusetzen, aber die Anwesenheit des Volkes und der Volkskräfte, der Armee und des IRGC hinderte sie daran, in das iranische Territorium einzudringen“, bekräftigte er.

„Heute ist die Verteidigungs- und Abschreckungskraft Irans so stark gewachsen, dass kein Teufel es wagt, in unser geliebtes Land einzudringen“, schloss er.