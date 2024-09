Der iranische Außenminister besucht den Botschafter des Landes im Libanon

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Seyyed Abbas Araqchi besuchte am Donnerstag den Botschafter der Islamischen Republik Iran im Libanon, Mojtaba Amani, der bei dem Terroranschlag des zionistischen Regimes verletzt wurde. Araqchi besuchte das Krankenhaus, in das Botschafter Amani in Teheran eingeliefert wurde, und sprach mit seinem behandelnden Arzt, Dr. Hassan Qazizadeh Hashemi.

Während des Besuchs lobte Mojtaba Amani das schnelle Handeln des Außenministeriums, des Gesundheitsministeriums und des Roten Halbmonds der Islamischen Republik Iran beim Transport einer großen Zahl verletzter Menschen in die Krankenhäuser des Landes und erläuterte den Terroranschlag und seine Dimensionen. Dr. Hashemi erläuterte dem iranischen Botschafter die Behandlung und zeigte sich zuversichtlich, dass er bald an seinen Arbeitsplatz zurückkehren könne. Ebenso gaben der Leiter des Krankenhauses und Beamte des Ministeriums für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung, die seit der Ankunft der Verwundeten im Krankenhaus anwesend waren, Erläuterungen zu den anderen Verletzten dieses Angriffs und ihrem Behandlungsprozess.