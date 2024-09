Der Stand des Rassismus in den Vereinigten Staaten: Ein andauernder Kampf um Gleichberechtigung

Obwohl sich die Situation verbessert hat, gibt es in vielen Bereichen[i] des amerikanischen Lebens immer noch Ungleichheiten zwischen den Rassen, was die unmittelbare Notwendigkeit von Kampagnen für Rassengerechtigkeit und Gleichberechtigung unterstreicht. Diskriminierende Gesetze, politische Maßnahmen und Gewalttaten gegen rassische oder ethnische Gruppen in der Geschichte der Vereinigten Staaten spiegeln den Rassismus wider. Weiße Amerikaner hatten im Laufe der amerikanischen Geschichte in der Regel gesetzlich oder gesellschaftlich anerkannte Privilegien und Rechte, die Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen oder Minderheiten zu unterschiedlichen Zeiten verweigert wurden. In den Bereichen Bildung, Einwanderung, Wahlrecht, Staatsbürgerschaft, Eigentumserwerb und Strafverfahren waren europäische Amerikaner im Vorteil. In der frühen Kolonialzeit gab es in den Vereinigten Staaten Rassismus gegen mehrere ethnische Gruppen oder Minderheiten. Die meisten Afroamerikaner wurden vor 1865 versklavt und mussten auch später noch erhebliche Einschränkungen ihrer politischen, sozialen und finanziellen Freiheiten hinnehmen. Die amerikanischen Ureinwohner haben nach Massakern, Zwangsumsiedlungen und Völkermord immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Diskriminierung gibt es auch unter Hispanoamerikanern, Amerikanern aus dem Nahen Osten und Asien, Pazifikinsulanern und anderen. Anfällig für fremdenfeindliche Ausgrenzung und andere Arten von Vorurteilen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit waren auch nicht-protestantische Einwanderer aus Europa, insbesondere Juden, Polen, Italiener und Iren.

Historischer Hintergrund zum Rassismus in den Vereinigten Staaten

Rassismus trat in den Vereinigten Staaten erstmals während der Zeit der Sklaverei auf, als Afroamerikaner gnadenlos versklavt und erniedrigt wurden. Obwohl die offizielle Abschaffung der Sklaverei durch den 13. Verfassungszusatz[ii] im Jahr 1865 das Ende der Sklaverei bedeutete, blieb die Rassendiskriminierung durch die Durchsetzung der Jim-Crow-Gesetze bestehen, wodurch den schwarzen Amerikanern ihre Grundrechte verweigert und die Rassentrennung durchgesetzt wurde. Mit dem Ziel, die Rassentrennung aufzuheben und gleiche Rechte für alle Menschen zu garantieren, brachte die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre historische Gesetze wie den Voting Rights Act von 1965 und den Civil Rights Act von 1964 hervor. Im Laufe seiner Geschichte hat der Rassismus die Vereinigten Staaten gepeinigt und das soziale Gefüge des Landes nachhaltig verändert. Der historische Kontext des Rassismus in den Vereinigten Staaten wird in diesem Artikel von den frühen Kolonien bis zur Gegenwart untersucht. Um das Ausmaß der rassischen Ungleichheiten und den ständigen Kampf um Gleichberechtigung zu verstehen, muss man sich dieser verworrenen Vergangenheit bewusst sein

Kolonialzeit und Sklaverei

Die Wurzeln des Rassismus in Amerika liegen in der Kolonialzeit. Ursprünglich waren es vor allem Afrikaner, die gewaltsam deportiert und versklavt wurden, und europäische Einwanderer brachten die Sklaverei in die Kolonien. Da die südlichen Kolonien mit ihren Nutzpflanzen - wie Tabak und Baumwolle - auf Sklavenarbeit[iii] angewiesen waren, entwickelte sich die Sklaverei zu einem wirtschaftlichen Standbein. Der systematische Rassismus in den Vereinigten Staaten hat seinen Ursprung in der Entmenschlichung und Ausbeutung der afrikanischen Sklaven. Die Sklavengesetze, eine Reihe von Vorschriften, die von den Kolonialregierungen erlassen wurden, um das Leben der versklavten Menschen zu regeln, bildeten eine rechtliche Grundlage für die Rassendiskriminierung und verweigerten den versklavten Menschen ihre Grundrechte. Da Sklaven als Eigentum betrachtet wurden, waren sie rechtlich nicht abgesichert und wurden streng bestraft. Diese Gesetze bestätigten die entmenschlichende Behandlung der Schwarzen und verstärkten die rassische Trennung noch weiter.

Revolutionszeit und Heuchelei

Die Sehnsucht nach Freiheit von der britischen Herrschaft war die treibende Kraft in der Revolutionszeit. In der Unabhängigkeitserklärung wurde kühn erklärt, dass „alle Menschen gleich geschaffen sind“ und unveräußerliche Rechte[iv] haben. Die offensichtliche Ironie bestand jedoch darin, dass viele derjenigen, die diese Werte vertraten, gleichzeitig Sklavenhalter waren. Dieses Paradoxon bereitete den Boden für den andauernden Kampf um ein Gleichgewicht zwischen der Institution der Sklaverei und dem Streben nach Unabhängigkeit. Prominente Persönlichkeiten der Revolutionszeit wie George Washington und Thomas Jefferson verkörperten das Dilemma, dass sie für egalitäre Werte eintraten und gleichzeitig Sklaven hielten. Diese Personen trugen maßgeblich zur Aufrechterhaltung der Sklaverei bei, auch wenn sie zur Erlangung der Unabhängigkeit beitrugen. Ihre Unfähigkeit, ihre eigenen Taten mit ihren hohen Ansprüchen in Einklang zu bringen, unterstreicht den verworrenen Charakter des Rassismus in der heutigen Zeit. Der Revolutionskrieg führte nicht zu einer sofortigen Abschaffung der Sklaverei. Vielmehr veränderte er die Dynamik der Institution. Während einige Regierungen im Norden nach Freiheit strebten, blieb die Sklaverei in den Südstaaten fest verankert. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Landwirtschaft, insbesondere im Bereich der Cash Crops, führte zu einer Nachfrage nach versklavten Arbeitskräften. Die Geschichte des Landes war immer noch geprägt von dem Konflikt zwischen der Rhetorik der Freiheit und dem Fortbestand der Sklaverei. Die Afroamerikaner, die im Revolutionskrieg für das Versprechen der Unabhängigkeit kämpften, sahen, dass es für viele schwierig blieb, ihre Befreiung zu erlangen. Der Kampf um die Gleichberechtigung der Rassen kam in den Jahren nach dem Konflikt nur mäßig voran. In verschiedenen Gebieten gab es weiterhin eine diskriminierende Politik, die die Verweigerung grundlegender Rechte und die fortgesetzte Sklaverei beinhaltete. Sowohl die freien als auch die versklavten Afroamerikaner mussten in einer Gesellschaft, die nur die Ideen der Freiheit bewahrte, ständiges Leid und Verfolgung ertragen.

Expansion, Manifest Destiny und der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern

Die im 19. Jahrhundert aufkommende Philosophie der „Manifest Destiny“[v] trug dazu bei, die Überzeugung vom amerikanischen Exzeptionalismus und dem göttlichen Recht, sich nach Westen auszubreiten, zu fördern. Mit dem Ziel, große Gebiete zu beherrschen, erwarben die Vereinigten Staaten Länder wie Kalifornien, Oregon und den Südwesten sowie Texas. Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg und die damit verbundene Idee der rassischen Vorherrschaft und der Verdrängung der Ureinwohner in Verbindung mit dem Streben nach Entwicklung bestimmten alles. Die weißen Kolonisten dieser Zeit waren voller rassistischer Vorurteile, die die Ureinwohner Amerikas entmenschlichten und ihre Grausamkeiten verteidigten. Die oft als „Wilde“ oder „Barbaren“ dargestellten Ureinwohner wurden als minderwertig angesehen, was dazu beitrug, dass ihr Land beschlagnahmt wurde. Maßnahmen und Handlungen, die zur Vertreibung, Zwangsassimilierung und zum Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern führten, wurden durch diese Vorurteile begünstigt und gerechtfertigt. Die Zwangsumsiedlung der indianischen Stämme aus ihren angestammten Gebieten ist eine der traurigsten Episoden dieser Zeit. Die durch den Indian Removal Act von 1830 genehmigte Umsiedlung der Ureinwohner mündete in den schrecklichen Trail of Tears. Vor allem die Cherokee-, Choctaw-, Creek-, Chickasaw- und Seminolen-Indianer wurden zu Tausenden gewaltsam aus ihrer Heimat verschleppt und unter extremen Bedingungen nach Westen getrieben. Neben großem Elend, Tod und der Zerstörung reicher indianischer Traditionen ging die territoriale Expansion oft mit Gewaltakten und Massakern an der indianischen Bevölkerung einher. Tragische Ereignisse wie das Wounded-Knee-Massaker und das Sand-Creek-Massaker verdeutlichen am besten die Gewalt und den Rassismus dieser Zeit. Diese Verbrechen, die zum allgemeinen Völkermord und zur Vertreibung der indigenen Bevölkerung beitrugen, zielten darauf ab, die indianischen Gemeinschaften einzuschüchtern, zu unterwerfen und auszulöschen.

Systemischer Rassismus in den USA

In den Vereinigten Staaten findet ein politischer Kampf um die Idee des systematischen Rassismus[vi] statt. Die eine Seite behauptet, Rassismus sei die Domäne von Einzelpersonen und isolierten Ereignissen - wenn es ihn überhaupt noch gibt -, während die andere Seite behauptet, Rassismus sei in das Gewebe der nationalen Strukturen eingebettet. Wer hat Recht? Die Untersuchung von Bereichen der Gesellschaft wie Bildung, Beschäftigung, Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Strafrechtssystem und Einwanderungspolitik hilft, Beweise für systematischen Rassismus zu finden. Auch wenn es für eine einzelne Kennzahl oberflächlich betrachtet mehr als eine Erklärung geben mag, zeigen die Daten insgesamt, dass die Ethnie eines Menschen seine Bildung, sein Einkommen, seinen Wohnort und die Art der medizinischen Behandlung, die er erhält, beeinflusst.

Bildungswesen

In vielerlei Hinsicht ist das Bildungsniveau die Grundlage für das weitere Leben eines Menschen. Ein Mangel an angemessener Bildung verringert die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten einer Person, was sich auf jeden Aspekt ihres Lebens auswirkt, auch auf das Leben ihrer Kinder. Die Ungleichheiten zwischen den Rassen werden durch die Bestrafung in der Schule noch erheblich verschärft. Schwarze K-12-Schüler sind fast viermal häufiger von einer oder mehreren Suspendierungen außerhalb der Schule betroffen als weiße Schüler, so die Statistik[vii] 2013-2014 des Büros für Bürgerrechte des US-Bildungsministeriums. Obwohl sie mehr Verstöße begehen, werden vor allem schwarze Mädchen viel häufiger suspendiert als weiße Mädchen. Laut einer Analyse des National Women's Law Center werden schwarze Mädchen 5,5-mal häufiger suspendiert als weiße Mädchen. Für indianische Mädchen ist das Risiko, suspendiert zu werden, 3,3-mal höher. Ein weiterer Faktor, der die Qualität der Bildung beeinflusst, ist der systemische Rassismus. Schulsysteme mit den höchsten Anteilen von Schwarzen, Ureinwohnern und Latinos erhalten deutlich weniger Geld als solche mit weniger farbigen Kindern. Für Bezirke mit 5.000 Kindern kann das einen Verlust von 13,5 Millionen Dollar bedeuten. Weniger Geld bedeutet baufällige Gebäude, weniger Technologie, weniger Lehrer und veraltete Texte. Selbst an Einrichtungen mit Begabtenförderungsprogrammen gibt es rassische Ungleichheiten. Forscher fanden in einer Studie heraus, dass schwarze Jugendliche nach Berücksichtigung von Variablen wie standardisierten Testergebnissen 54 % seltener an Begabtenförderungsprogramme überwiesen werden. Geringere Ressourcen und eine schlechtere Qualität der Bildung haben Einfluss darauf, wo ein Kind aufs College geht, ob es nach dem Abschluss Kredite benötigt oder nicht und vieles mehr.

Erwerbstätigkeit und Wohlstand

Es ist gut dokumentiert, wie sich systematischer Rassismus auf die Beschäftigung auswirkt. Das fängt schon bei der Einstellung von Mitarbeitern an. Schwarze Amerikaner, deren Namen weiß klingen, erhalten 50 % mehr Rückrufe auf ihre Bewerbungen. Auch ein Hochschulabschluss erhöht die Chancen nicht immer. Eine Studie[viii], die zwischen 2010 und 2012 durchgeführt wurde, ergab, dass nur 6 % aller Hochschulabsolventen der Ingenieurwissenschaften arbeitslos waren, aber 10 % der schwarzen Hochschulabsolventen mit einem Ingenieurabschluss. Lohnt sich ein Hochschulabschluss angesichts dieser Zahlen noch für alle? Studien zeigen, dass schwarze Haushalte mit College-Abschluss nicht von den höheren Lebenseinkommen oder den besseren wirtschaftlichen Erfolgen weißer Haushalte mit College-Abschluss profitieren. Die Erklärung dafür liegt in der Tatsache, dass schwarze Hochschulabsolventen mit größerer Wahrscheinlichkeit für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen müssen; weiße Hochschulabsolventen sind weitaus wahrscheinlicher in der Lage, von ihren Eltern finanzielle Unterstützung für Bildung und/oder Eigentum zu erhalten (und zu leisten).

Nach wie vor werden farbige Menschen - insbesondere Frauen - am Arbeitsplatz diskriminiert. Schwarze Frauen verdienen 63 Cents und hispanische/lateinamerikanische Frauen 58 Cents; weiße Frauen verdienen etwa 79 Cents für jeden Dollar, den weiße Männer verdienen. Schwarze Männer verdienen etwa 71 Cent pro Dollar. Eine Citi-Analyse schätzt, dass allein das Lohngefälle zwischen Schwarzen und Weißen etwa 2,7 Billionen Dollar beträgt. All diese entgangenen Einnahmen führen zu höheren Armutsquoten in der nicht-weißen Bevölkerung. Volkszählungsstatistiken aus dem Jahr 2019 zeigen, dass Schwarze und hispanische Amerikaner im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in Armut überrepräsentiert sind. Obwohl die COVID-19-Epidemie diesen Trend mit Sicherheit umkehrt, zeigen die Daten eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren.

Wohneigentum

Im Wohnungswesen hat der systematische Rassismus eine lange Vergangenheit. Redlining wurde formell im Rahmen des National Housing Act von 1934[ix] eingeführt, der Farbige ausschloss und im Wesentlichen weißen Familien Wohnungen zuwies. Schwarze Amerikaner und andere People of Color wurden in städtische Wohnkomplexe eingeteilt, anstatt in den neu erschlossenen Vorstädten wohnen zu können. Die Regierung war keineswegs subtil. Nach der Logik der Federal Housing Administration würden schwarze Amerikaner, die Grundstücke in den Vorstädten erwerben, die Immobilienwerte senken. Dadurch wären die Kredite der weißen Amerikaner in Gefahr. Dafür gab es keine Anzeichen; tatsächlich, so Richard Rothstein, trieb die Bereitschaft der schwarzen Amerikaner, mehr für Wohnraum zu zahlen, die Immobilienwerte nach oben, als sie dort einzogen. Die Verteidigung der FHA beruhte schlicht und einfach auf Rassismus. Redlining hat auch heute noch lang anhaltende Auswirkungen. Während Wohnungsbaugesellschaften schwarzen Hauskäufern eher Subprime-Darlehen anbieten, selbst wenn sie sich für Qualitätsdarlehen qualifizieren, wird schwarzen Hauskäufern eher ein Termin bei einem Immobilienmakler verweigert. Redfin, ein Immobilienmaklerunternehmen, behauptet, dass nur 44 % der schwarzen Hausbesitzer Eigentümer ihrer Häuser sind, verglichen mit 73,7 % der weißen Hausbesitzer. Ähnliche Häuser in mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Vierteln sind 23 % weniger wert als solche in weißen Vierteln.

Gesundheitswesen

Seit Generationen werden nicht-weiße Menschen, insbesondere schwarze Amerikaner, vom Gesundheitssystem schlecht behandelt. Dies ist so weit verbreitet, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt: „medizinischer Rassismus“. Unter dem Deckmantel[x] von Wissenschaft und Medizin vertraten Ärzte und Forscher in den 1800er Jahren Theorien wie die Phrenologie - die Theorie, dass die Schädelform eines Menschen seinen moralischen Charakter bestimmt - und dass Schwarze von Natur aus unterwürfig seien und deshalb versklavt werden sollten. Mit dem Versprechen, schwarze Männer mit Syphilis zu behandeln, stellte die US-Regierung zwischen 1932 und 1972 schwarze Männer ein, ließ die Krankheit aber unbehandelt, um stattdessen ihre Entwicklung zu verfolgen. Einer der bekanntesten Fälle von Misshandlung im Gesundheitswesen ist die Tuskegee-Studie Noch immer ist systematischer Rassismus im Gesundheitswesen recht verbreitet. Er kann sich auf merkwürdige Weise äußern, etwa in der Annahme, dass schwarze Patienten weniger leiden müssen. Studien zufolge erhalten Schwarze deutlich seltener Schmerzmittel, und wenn doch, dann in geringerer Dosierung. Als die Batten-Professorin und Sozialpsychologin Sophie Trawalter versuchte herauszufinden, warum das so ist, entdeckte sie, dass diese Vorstellung eher biologisch bedingt ist als mit negativen Emotionen bezüglich der Ethnie zusammenhängt. Dies zeigt, wie leicht jemand mit guten Absichten ungewollt dazu beitragen kann, systematische Vorurteile aufrechtzuerhalten. Wie kann der Gesundheitssektor seine Probleme in den Griff bekommen? Eine Möglichkeit ist eine stärkere Diversifizierung der Ärzteschaft. Nur etwa 5 % der Ärzte sind schwarz. Weiße Ärzte machen 56 % des Fachgebiets aus, asiatische Ärzte 17 % und hispanische Ärzte etwa 6 %. Diese Zahlen sind wichtig, da Studien zeigen, dass eine größere ethnische Vielfalt in der Medizinbranche zu besseren Ergebnissen und mehr Vertrauen führt.

Überwachung und Strafrechtssystem

Wie in vielen anderen Fällen beginnt die Diskriminierung[xi] schon früh im Strafrechtssystem unter polizeilicher Überwachung. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020, die auf einem Datensatz mit 100 Millionen Verkehrskontrollen in den Vereinigten Staaten basiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Autofahrer angehalten werden, um 20 % höher als bei weißen Autofahrern, je nach Wohnbevölkerung. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Fahrer Schusswaffen, Drogen oder andere illegale Güter mit sich führen, geringer ist, werden schwarze Fahrer nach einer Kontrolle 1,5 bis 2 Mal häufiger durchsucht als weiße Fahrer. Sind wir sicher, dass die Ethnie ausschlaggebend ist? Dieselbe Studie ergab, dass die Zahl der angehaltenen schwarzen Fahrer um 5-10 % zurückgeht, wenn die Sonne untergeht und es schwieriger wird, die Ethnie eines Fahrers zu bestimmen. Andere polizeiliche Überwachungsmaßnahmen wie Gesichtserkennung, Luftüberwachung und Abhörmaßnahmen zielen ebenfalls darauf ab, Personen aufgrund ihrer Ethnie zu überwachen. Sobald sich jemand im Strafrechtssystem befindet, beeinflusst seine Ethnie den Verlauf der Ereignisse. Schwarze Jugendliche werden mehr als viermal so häufig inhaftiert oder in Jugendeinrichtungen eingewiesen wie ihre weißen Mitbürger. Eine Studie aus dem Jahr 2017 besagt, dass schwarze Männer zwischen 2012 und 2016 für das gleiche Bundesverbrechen 19,1 % höhere Strafen erhielten als weiße Männer. Dabei wurden Faktoren wie Vorstrafen, Alter, Staatsbürgerschaft und Bildung berücksichtigt. Langfristige Folgen des systematischen Rassismus? Schwarze machen nur 13 % der US-Bevölkerung aus, stellen aber 38 % der in Gefängnissen untergebrachten Personen. In einigen Bundesstaaten, darunter Michigan, Virginia, Louisiana und North Carolina, ist mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen schwarz.

Einwanderungspolitik

In den Vereinigten Staaten sind die Einwanderungsgesetze und die Rassenpolitik traditionell sehr eng miteinander verbunden[xii]. Alles hängt davon ab, wer in den Augen der USA die Staatsbürgerschaft verdient hat. Nur „freie weiße Personen“ mit ausgezeichnetem Leumund und einem zweijährigen Aufenthalt in den USA waren qualifiziert, als die Nation 1790 ursprünglich festlegte, wer Staatsbürger werden durfte. Während die Zahl der Anspruchsberechtigten zunahm, blieben die USA fest an die Art der Personen gebunden, die hierher kamen. Von den frühen 1900er Jahren bis in die 1960er Jahre kamen Millionen vorwiegend weißer Einwanderer illegal in die USA; sie wurden jedoch in der Regel willkommen geheißen und legal beschäftigt. Nicht-weiße Einwanderer hatten nicht die gleichen Privilegien. Als immer mehr Asiaten, Afrikaner und Latinos ins Land kamen, wurde die Politik verschärft. Schon früh war die chinesische Einwanderung ein beliebtes Ziel. Das erste umfassende Bundeseinwanderungsgesetz, der Chinese Exclusion Act, wurde 1882 vom Kongress verabschiedet. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, verbot es vor zehn Jahren die Einwanderung chinesischer Arbeitskräfte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verabschiedete der Kongress das Einwanderungsgesetz von 1924, mit dem ein Quotensystem zur Kontrolle der Einwanderung eingeführt wurde. Auf der Grundlage von Volkszählungsstatistiken aus dem Jahr 1890, als die meisten Einwanderer weiße Protestanten aus West- und Nordeuropa waren, zielte die Regelung darauf ab, „unerwünschte“ Einwanderer wie die aus Ost- und Südeuropa und Asien auszuschließen. Maßnahmen wie diese formten die amerikanische Bevölkerung und schürten einwandererfeindliche und rassistische Haltungen. Obwohl Studien zeigen, dass arabische und asiatische Einwanderer ebenfalls häufiger rassistisch diskriminiert werden als weiße Einwanderer, sind mexikanische Einwanderer heute regelmäßig die Zielscheibe. Dies betrifft die Bereiche Wohnen, Gesundheitswesen, Bildung, bürgerschaftliches Engagement, faire Beschäftigung und vieles mehr.

