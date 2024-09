Der Islamische Widerstand im Libanon gab am Mittwochmorgen in einer Erklärung bekannt: „Der Feind wird am Dienstag im Libanon einen hohen Preis für sein Verbrechen zahlen.“

„Dieses Verbrechen wird unsere Entschlossenheit, den Weg des Dschihad zu beschreiten, verdoppeln. Wie in der Vergangenheit werden wir Gaza weiterhin unterstützen und den Libanon sowie seine Nation und Souveränität verteidigen“, fuhr er fort.