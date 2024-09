Die israelische Armee bestätigt den Tod von vier weiteren Soldaten

Die israelische Armee gab in einer Erklärung bekannt, dass am Dienstagabend vier Soldaten dieses Regimes, darunter ein Offizier, bei einem Hinterhalt in der Gegend von Rafah im Süden des Gazastreifens getötet wurden.

Die israelische Armee betonte, dass mit dem Tod dieser vier Soldaten die Zahl der Toten der Armee seit dem 7. Oktober 2023 714 Menschen erreicht habe.

In einem anderen Teil dieser Erklärung heißt es auch, dass bei der Bombardierung eines Gebäudes im Süden von Gaza fünf Soldaten der Armee des israelischen Regimes, darunter ein Offizier, verletzt wurden.

Auch zwei weitere israelische Soldaten wurden bei Zusammenstößen in Rafah verletzt.