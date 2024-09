Das Vorgehen des zionistischen Regimes gegen Gaza ist ein klarer Ausdruck der Ineffektivität internationaler Organisationen

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte: „Heute erleben wir die Zunahme der organisierten Unsicherheit in Westasien und Afrika und die Aktionen des zionistischen Regimes gegen die Menschen in Gaza, was ein klares Beispiel für organisierte Unsicherheit in der Welt ist.“

Naser Kanaani erklärte: „Der Märtyrer Amir Abdollahian war eine angesehene und vorbildliche Persönlichkeit und pflegte im Umgang mit seinen Freunden Würde und menschliche Ethik.“ „Ich möchte dem World Islamic Peace Forum für die jahrelangen Bemühungen danken, Literatur zu schaffen und islamischen Frieden zu konzeptualisieren“, fuhr er fort. „Eine Welt ohne Gewalt war und ist im Laufe der Menschheitsgeschichte der Traum vieler Menschen. Die Welt braucht heute mehr denn je dieses lebenswichtige und wertvolle Element: gerechten Frieden“, bekräftigte er. „Die Kriege des 20. Jahrhunderts unterschieden sich durch den Einsatz neuer Technologien stark von der Vergangenheit, wie wir neulich im Libanon gesehen haben. Veröffentlichten Berichten zufolge hat sich die Situation des Weltfriedens heute im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert“, stellte er fest. „Die organisierte Unsicherheit hat in Westasien und Afrika zugenommen, und das Vorgehen des zionistischen Regimes gegen die Bevölkerung von Gaza, das die 80-jährige Besetzung Palästinas fortsetzt, ist ein klarer Ausdruck der Ineffektivität internationaler Organisationen. Es ist bedauerlich, dass nach einem Jahr des Verbrechens des zionistischen Regimes, das mit der Unterstützung des Westens und der Vereinigten Staaten und dem Schweigen der internationalen Gemeinschaft weitergeht, viele unschuldige Menschen den Märtyrertod erlitten haben“, sagte er weiter.