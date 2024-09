Iran: Israel muss für das Verbrechen im Libanon zur Verantwortung gezogen werden

Am Dienstag Ortszeit erklärte er auf der Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Erst vor wenigen Stunden hat dieses Regime in einem Terroranschlag Kommunikationsgeräte in Beirut in die Luft gesprengt, was den Tod und die Verletzung Tausender Menschen zur Folge hatte, darunter auch den Botschafter der Islamischen Republik Iran in Beirut.“

„Die Islamische Republik Iran verurteilt diesen zerstörerischen und terroristischen Akt des israelischen Regimes aufs Schärfste. Das israelische Regime muss für dieses abscheuliche Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden“, fuhr er fort.

„Unserer Ansicht nach sollte Palästina nicht nur als Vollmitglied der Vereinten Nationen akzeptiert werden, sondern die illegalen Handlungen des israelischen Regimes sollten auch das Engagement aller Mitglieder der Vereinten Nationen hervorrufen. Die Islamische Republik Iran wird für die diesbezüglich ausgearbeitete Resolution stimmen“, schloss er.