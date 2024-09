Die Doppelpolitik der herrschenden Länder in internationalen Sportfragen machte sich bei den Olympischen Spielen bemerkbar

Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dankte bei einem Treffen mit den Mitgliedern der iranischen Delegationen für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris den Medaillengewinnern, Athleten, Trainern und allen Beteiligten der Delegationen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris.

„Ich freue mich sehr, dass ich erneut die Gelegenheit hatte, eine Gruppe der liebsten Kinder dieses Landes kennenzulernen. Besonders unsere lieben jungen Sportler sind eine Quelle der Ehre und des Stolzes für das Land Iran“, fügte er hinzu.

„Bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr fiel auch die Doppelpolitik der herrschenden Länder in internationalen Sportfragen auf. Das zionistische Regime, das in einem Jahr Tausende von Kindern und mehr als 41.000 Menschen getötet hat, wird nicht von den Spielen ausgeschlossen. Nun, das ist Doppelpolitik, das ist voreingenommen“, bekräftigte er.

„Sie sagen, dass Sport nicht politisch sei, während sie die meisten politischen Handlungen im Sport tun und zeigen“, stellte er fest.

