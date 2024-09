Der iranische Präsident reist am Sonntag nach New York

Teheran (IRNA) – Irans Präsident Dr. Masoud Pezeshkian wird am Sonntag nach New York aufbrechen, um an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen und dort eine Rede zu halten.

Am Dienstag wird der Präsident der Islamischen Republik Iran vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede halten, in der er die Ansichten des iranischen Volkes darlegen wird. Diese Reise findet jedes Jahr statt und die Präsidenten unseres Landes äußern zu unterschiedlichen Zeiten ihre Meinungen und Anliegen. Dazu gehören eine Rede auf der Nebensitzung der Generalversammlung, ein Treffen mit in Amerika lebenden Iranern, ein Gespräch mit religiösen Führern, ein Treffen mit Medienmanagern, Denkfabriken und andere bilaterale Treffen mit einigen Staatsoberhäuptern europäischer, asiatischer und islamischer Weltländer die möglichen Pläne des Präsidenten unseres Landes.