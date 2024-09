Ansarullah: Die künftigen Überraschungen werden größer sein

Seyyed Abdul Malek al-Houthi erklärte: Der heutige Einsatz der jemenitischen Streitkräfte wurde mit der neuen fortschrittlichen jemenitischen Rakete im Rahmen der fünften Stufe der Eskalation der Spannungen gegen den Feind durchgeführt.

'So Gott will, wird das, was kommt, größer sein. Unsere Streitkräfte setzen ihren Kampf auf See fort und diese Operation ist erfolgreich und sehr effektiv.', fuhr er fort.

Laut dem Führer der jemenitischen Ansarullah sollten Muslime ehrlich, vorsichtig und fleißig sein und ihre Pflichten zur Unterstützung Palästinas schnell erfüllen. Muslime sollten weise und rational sein und die Leistung auf strategischer und taktischer Ebene richtig steuern.

Al-Houthi betonte die Standhaftigkeit jemenitischer Nation in einer prinzipiellen dschihadistischen Position gegen Unterdrückung und Arroganz.

'Die heutige Operation wurde mit einer Rakete mit fortschrittlicher Technologie durchgeführt, die die Systeme des Feindes umging und im Rahmen der fünften Eskalationsstufe eine Distanz von 2040 Kilometern zurücklegte.', so er.