Die iranische Wushu-Nationalmannschaft ist Vizemeister Asiens

Die 10. Saison der asiatischen Senioren-Wushu-Meisterschaft endete heute in Macao und die Mannschaft des Iran erreichte bei dieser Veranstaltung den zweiten Platz.

In der Abschlusstabelle der Medaillenverteilung und in den beiden Sektionen Sanda (Kampf) und Talo (Formausführung) für Männer und Frauen gewann China wie in den vorherigen Saisons die Meisterschaft mit 18 Gold-, einmal Silber- und dreimal Bronzegewinnen.

Die iranische Wushu-Nationalmannschaft gewann sieben Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen und belegte bei dieser kontinentalen Veranstaltung den zweiten Platz.

Malaysia belegte mit drei Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen den dritten Platz. Vietnam, Hongkong, Macau, Kasachstan, Indien und Japan belegten in der Medaillenverteilungstabelle ebenfalls die Plätze 4 bis 10.

Bei diesem Event gewann Zahra Kiani zwei Goldmedaillen im Einzel und wurde zum Star des iranischen Teams. Dies war Irans erste Goldmedaille in der Einzelwertung der kontinentalen Meisterschaft.