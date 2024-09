Operation gegen Tel Aviv mit einer ballistischen Ultraschallrakete

Yahya Saree gab in einer Erklärung bekannt, dass die heutige Operation gegen Tel Aviv mit einer neuen ballistischen Ultraschallrakete durchgeführt wurde, diese Rakete ihr Ziel erreicht habe und die feindlichen Verteidigungssysteme es nicht geschafft hätten, sie abzufangen und abzuwehren.

Er betonte: „Diese Rakete legte in 11 Minuten und 30 Sekunden eine Strecke von 2.400 Kilometern zurück, was bei den Zionisten Angst und Panik auslöste. Mehr als 2 Millionen Zionisten flohen in Notunterkünfte und dieses Ereignis geschieht zum ersten Mal in der Geschichte des zionistischen Feindes.“

„Diese Operation wurde im Rahmen der fünften Phase und als Ergebnis der umfangreichen Bemühungen der Raketenabteilung der jemenitischen Streitkräfte zum Ausbau der Raketentechnologie durchgeführt“, stellte er fest.

„Geografische Barrieren, amerikanische und britische Aggressionen und Spionagesysteme werden den Jemen nicht daran hindern, seiner religiösen, menschlichen und moralischen Pflicht zur Verteidigung der palästinensischen Nation nachzukommen“, fuhr er fort.

Am Sonntagmorgen berichteten Nachrichtenquellen, dass in der Nähe von Tel Aviv eine Rakete einschlug und danach ein Feuer ausbrach.