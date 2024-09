Iranische Polizei veröffentlicht Details zum Terroranschlag in Mirjaveh

Brigadegeneral Reza Shojaei sagte, ein Fahrzeug sei am Donnerstagabend um 20:30 Uhr Ortszeit beim Tanken an einer Tankstelle in der Stadt von grausamen Terroristen angegriffen worden.

Bewaffnete Schläger seien nach dem feigen Angriff rasch vom Tatort geflohen, sagte Shojaei und fügte hinzu, dass vom ersten Moment an ein Spezialteam zusammengestellt worden sei, um die Täter zu identifizieren und festzunehmen.

Mohammad Amin Naroui und die Soldaten Parsa Soozani und Amir Ebrahimzadeh, sind als Märtyrer gestorben.