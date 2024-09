Die iranische Sumo-Nationalmannschaft gewann vier Gold- und eine Silbermedaillen und holte sich den Meistertitel beim Asian Open Tournament.

Während dieser Spiele fanden die Sumo-Wettbewerbe der Asian Open Championship statt, an denen 9 Länder sowie Asien- und Weltmeister teilnahmen.

Die 23. internationale Ausgabe der Issyk-Kul-Cup-Spiele fand vom 4. bis 12. September in Kirgisistan statt. Dabei traten Athleten aus 43 Ländern in 28 Sportarten gegeneinander an.