Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte: „Der Stand der palästinensischen Nation in den Ruinen des Gazastreifens trotz der unbeschreiblichen Schmerzen und Leiden sowie der Flucht und Rückwanderung der Besatzer aus den besetzten Gebieten; Es gibt Hoffnung in Palästina und Verzweiflung in den besetzten Gebieten.“

Download 6 MB „Ein kurzer, aber aussagekräftiger Film über die tiefe Hoffnung auf einen Sieg in Palästina; Die Feier der Geburt des Propheten des Islam (PBUH) in der Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen; Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer echten und verwurzelten Nation und einem konstruierten und wurzellosen Gebilde“, erklärte Naser Kanaani. „Der Stand der palästinensischen Nation in den Ruinen des Gazastreifens trotz der unbeschreiblichen Schmerzen und Leiden sowie der Flucht und Rückwanderung der Besatzer aus den besetzten Gebieten; Es gibt Hoffnung in Palästina und Verzweiflung in den besetzten Gebieten“, fuhr er fort.