Kanaani: Die Europäische Union sollte es vermeiden, Iran zu beschuldigen

Indem er die Erklärung des Hohen Vertreters der Europäischen Union zur Islamischen Republik Iran unter dem Vorwand ihrer angeblichen Beteiligung am Ukraine-Konflikt aufs Schärfste verurteilte, erklärte Naser Kanaani: „Ich möchte noch einmal deutlich an die Position der Islamischen Republik Iran erinnern. Jede Behauptung, dass der Iran ballistische Raketen an Russland verkauft, ist falsch.“

„Wir empfehlen der Europäischen Union, Anschuldigungen aufgrund falscher Informationen zu vermeiden“, fuhr er fort.

„Leider sind einige westliche Länder süchtig nach Sanktionen. Ein Weg, der nicht nur nicht zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern selbst Teil des Problems ist und auf den Iran reagieren muss“, schloss er.