Araghchi: Die Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien weiten sich rasant aus

„Die Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien sind seit einigen Jahren auf einem sehr guten Weg und in Bewegung“, erklärte Seyyed Abbas Araghchi.

„Wir hatten in der Vergangenheit einige Probleme, aber mit der Hilfe des Irak und später Chinas konnten wir die bilateralen Beziehungen wieder aufnehmen, und in den letzten Jahren haben sich diese Beziehungen in gutem Tempo ausgeweitet“, fuhr er fort.

„Die Politik der 14. iranischen Regierung basiert auf der größtmöglichen Stärkung der Beziehungen zu seinen Nachbarn, und ebenso wie der Irak in der Nachbarschaftspolitik einen besonderen Platz einnimmt, nimmt auch Saudi-Arabien einen besonderen Platz ein“, bekräftigte er.

„Es muss eine gute Beziehung und eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Iran und Saudi-Arabien geben, und dieses Thema ist eine Notwendigkeit für Frieden und Stabilität in der Region“, schloss er.