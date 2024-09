Iran fordert Maßnahmen der BRICS, um zionistische Verbrechen zu stoppen

Teheran (IRNA) - Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsratesdes Iran, der am Gipfeltreffen hochrangiger BRICS-Beamter teilnahm, forderte in einer Rede auf diesem Gipfel die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten, um die zionistischen Verbrechen in Gaza und anderen besetzten palästinensischen Gebieten zu stoppen.

„Bedauerlicherweise hat das zionistische Regime mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und einiger westlicher Regierungen seit etwa einem Jahr Zehntausende Kinder und Zivilisten getötet“, erklärte Ali Akbar Ahmadian. Er forderte die Behörden dieser Länder auf, auf jede erdenkliche Weise dabei zu helfen, die Grausamkeiten und Verbrechen des usurpierenden zionistischen Regimes zu beenden. Ahmadian schlug vor, in der Abschlusserklärung dieses Treffens die Forderung nach einer dauerhaften Einstellung der Verbrechen und dem vollständigen Abzug des Militärs des usurpierenden Regimes aus Gaza und dem Westjordanland sowie den Austausch von Gefangenen zu erwähnen. Er würdigte auch die Maßnahmen der südafrikanischen Regierung und einiger anderer bei diesem Treffen anwesender Länder für ihre Bemühungen, den Fall des zionistischen Regimes vor internationalen Gerichten einzureichen. Er erwähnte das zionistische Regime als klares Symbol des Staatsterrorismus, und stellte fest: „Die Ermordung des Märtyrers Ismail Haniyeh während der Teilnahme an einer offiziellen diplomatischen Zeremonie ist nur ein Beispiel dafür.“