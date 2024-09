Pezeshkian: Zionisten tötetn die Menschen in Gaza im Namen der Selbstverteidigung

Dr. Masoud Pezeshkian sagte am Mittwoch bei einem Treffen mit im Irak lebenden Iranern bei der Kulturkonsultation der Islamischen Republik Iran in Bagdad: Wenn ein kleines Ereignis in unserem Land passiert, werden alle Medien der Welt aktiviert und sie stellen schnell die Menschenrechte im Iran in Frage.

'Aber heute, angesichts all der Verbrechen, die in Gaza begangen werden und das zionistische Regime palästinensische Frauen, Kinder, Alte und Junge mit Bomben und Raketen tötet, haben diejenigen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen, die Augen vor all diesen Verbrechen verschlossen.', fuhr er fort.

Ihm zufolge trägt die Welt nicht nur nicht dazu bei, diese Verbrechen zu stoppen, sondern das zionistische Regime bezeichnet die Begehung dieser Verbrechen auch als Selbstverteidigung.

Dr. Pezeshkian betonte, dass die weltweite Herangehensweise an die Verbrechen in Gaza Ritterlichkeit und Männlichkeit opfere.

In Bezug auf die repressiven US-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran und die Existenz interner Probleme sagte er, dass wir die Probleme mit Einheit, Zusammenhalt, Empathie und der Befolgung religiöser Lehren überwinden können.