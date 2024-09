Kanani: Wie sanktionieren Israels Unterstützer den Iran wegen des angeblichen Verkaufs von Raketen?

Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte in einer Nachricht, die auf seinem persönlichen Account in den sozialen Medien geteilt wurde, dass Israel städtische Gebiete, Häuser und Wohnlager von palästinensischen Flüchtlingen in Gaza und im Westjordanland mit verbotenen Waffen, Raketen und Bomben angreift.

Er erklärte, dass diese Waffen vom Westen an Israel geliefert werden, und warf die Frage auf, wie diese westlichen Länder sich das Recht verschaffen, den Iran mit absurden und haltlosen Behauptungen über den Verkauf von Raketen zu sanktionieren!?

'Die Beamten der Länder, die tödliche Waffen an das zionistische Regime exportieren, einschließlich der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Kanadas und Australiens, sollten auf die öffentliche Meinung der Welt bezüglich der schrecklichen Bilder des Al-Mawasi-Lagers in Khan Younis nach der Bombardierung durch das zionistische Regime reagieren.', fügte er hinzu.

Am Ende bemerkte Kanaani: Legen Sie Heuchelei und Lügen beiseite.