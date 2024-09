„Otiti“; Ein Fest zur Blüte der Seerosen in Babol

Teheran (IRNA) - Die wunderschönen Lilien der Heydarkala-Lagune in Babol, die seit Jahren zu einem der Vorwände für die Anwesenheit der Bürger dieser Stadt und einiger Reisender am Rande dieser Lagune werden, sollen das Hauptthema eines Kultur- und Tourismusfestivals in den letzten Sommertagen sein. Dieses Fest namens „Otiti“ findet in derselben Lagune statt. „Oti“ bedeutet „Wasserblume“.

Seit vielen Jahren haben die Bürger Babols im östlichen Teil dieser Stadt eine gemütliche, sichere und schöne Umgebung, in der sie ihre Freizeit verbringen können. Die Lagune mit wunderschönen rosa Blumen auf der Wasseroberfläche und dem Vogelflug ist ein seltener Ort zum Verbringen der Freizeit. „Die erste Periode dieses Festes beginnt am 16. September und dauert bis zum 20. September“, sagte der Vizepräsident für Tourismus der Generalabteilung für Kulturerbe, Tourismus und Handwerk von Mazandaran. „Aufgrund ihrer günstigen Umweltlage hat sich die Lagune zu einem sehr guten Ort für den Tourismus entwickelt“, fügte er hinzu. Seerosen, die auch als Ostlilien und Lotusblumen bekannt sind, gehören zu den seltenen Naturattraktionen unseres Landes, und dieses Feuchtgebiet ist eine der spektakulärsten Naturattraktionen in Mazandaran.