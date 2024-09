Kanani: Lügen gegen den Iran zielen darauf ab, die Unterstützung für Israel zu verschleiern

Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums, ging in einer Notiz auf seiner persönlichen Seite im Cyberspace auf die Spannungen in Westasien und die Verbrechen des zionistischen Regimes ein.

Er schrieb: Trotz der Behauptungen des Pazifismus und des verbalen Widerstands der amerikanischen Behörden gegen die Eskalation der Spannungen in der westasiatischen Region unterstützt die amerikanische Regierung die Kriegsverbrechen des zionistischen Regimes im Gazastreifen und im Westjordanland mit Waffen.

Den neu veröffentlichten Statistiken zufolge warf das zionistische Regime durchschnittlich 36 Kilogramm Bomben und Raketen auf jeden im Gazastreifen lebenden Palästinenser, was als Weltrekord an Brutalität gilt und im Vergleich zu den Verbrechen der brutalsten Menschen beispiellos in der Geschichte der Menschheit ist.

Die Veröffentlichung falscher und irreführender Nachrichten über den Transfer iranischer Waffen in einige Länder ist lediglich eine hässliche Propaganda und Lüge mit dem Ziel, das Ausmaß der umfangreichen illegalen Waffenunterstützung der Vereinigten Staaten und einiger westlicher Länder für den Völkermord im Gazastreifen zu verschleiern.