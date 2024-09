Pezeshkian reist am Mittwoch in den Irak 

Bei seiner ersten Auslandsreise in seiner Präsidentschaft reist Masoud Pezeshkian an der Spitze einer hochrangigen Delegation aus politischen und wirtschaftlichen Beamten in den Irak.

Diese Reise findet auf offizielle Einladung des irakischen Premierministers, Herrn Mohammad Shia al-Sudani, statt.

Neben offiziellen Treffen mit dem Premierminister, dem Präsidenten, Parlaments- und Justizpräsidenten sowie der Unterzeichnung gemeinsamer Kooperationsdokumente wird Pezeskian auch Treffen mit Geschäftsleuten und im Irak lebenden Iranern abhalten.

Außerdem wird er nach den offiziellen Besuchen in Bagdad die Städte Nadschaf und Karbala besuchen, um die Schreine von Imam Ali und Imam Hussein, Friede sei mit ihnen, zu besuchen.