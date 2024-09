Axios schrieb, dass Südafrika die Möglichkeit habe, seine Argumente an die israelische Konvention über den israelischen Krieg gegen Gaza bis zum 5. Oktober vorzulegen.

Ende Dezember reichte Südafrika eine Beschwerde beim Haag Tribunal ein. In der Zwischenzeit schickte das israelische Außenministerium eine vertrauliche Botschaft an die israelische Botschaft in der Hauptstadt und alle seine Konsulate in den Vereinigten Staaten.

Laut Axios ist es unwahrscheinlich, dass Washington die Beziehungen zu Portorien aufrechterhalten will, um den Einfluss von Russland und China entgegenzuwirken.

Israelische Diplomaten wurden auch angewiesen, Mitglieder des Kongresses und der jüdischen Organisationen in den USA aufzufordern, direkt mit südafrikanischen Diplomaten in den Vereinigten Staaten zu kommunizieren und ausdrücklich zu erklären, dass es sich ausführlich bezahlen wird, wenn es seine Politik nicht ändert.