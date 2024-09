Der Angriff auf das Zelt der Vertriebenen forderte 60 Märtyrer und 40 Verwundete

Teheran (IRNA) - Die palästinensischen Medien berichteten über das neue Verbrechen des zionistischen Regimes beim Angriff auf die Zelte der Flüchtlinge in der Stadt Khan Yunis am Dienstagmorgen und gaben an, dass bisher 60 Märtyrer und 40 weitere verletzt wurden.

Bei diesem Angriff wurden mindestens 20 Zelte im Gebiet al-Mawasi von den Zionisten angegriffen. Das Gaza Relief and Rescue Department gab bekannt, dass 65 palästinensische Flüchtlinge unter den Märtyrern und Verwundeten seien. 14 Märtyrer wurden in Krankenhäuser gebracht und die Entfernung der Leichen dauert noch an. Aufgrund der Schwere der Angriffe besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Zahl der Märtyrer und Verletzten ansteigt. Laut palästinensischen Medienberichten haben diese Angriffe 9-Meter-Löcher im al-Mawasi-Gebiet von Khan Yunis verursacht. Die palästinensischen Medien veröffentlichten Bilder der tiefen Gruben, die die schweren Raketen des zionistischen Regimes auf den Zelten der Flüchtlinge in al-Mawasi hinterlassen hatten.